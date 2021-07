Riapriamo gli stadi - anche gli stadi - solo a chi ha il. Una decisione giusta, in linea con quanto sta accadendo in qualsiasi settore e in quasi tutti i paesi: economia e vita devono andare avanti, purché in sicurezza. Questa del resto era stata anche la richiesta delle, terrorizzate dall'idea di dover affrontare. Inizialmente si aprirà al: non tutto, ma probabilmente il massimo possibile in questo momento., seduti a breve distanza dagli altri spettatori, con tanto di mascherina. Mentre i tifosi assisteranno alla partita in una situazione in cui la loro salute è garantita a sufficienza, a pochi metri di distanzaPerché? Semplice: perchéAnche se entrano in contatto ravvicinatissimo uno con l'altro, anche se (ovviamente) non hanno la mascherina.Quando i presidenti di Serie A hanno pensato alla riapertura degli stadi in sicurezza, e quindi con il Green pass, per incassare denaro,Perché non si sono interessati a quanti di loro non siano vaccinati o addirittura? La risposta potrebbe essere questa, decisamente triste: perché a loro importa che ci sia il pubblico che porta soldi e sanno che questo è possibile solo con il Green pass;Una situazione paradossale. Peggio:. Eppure la soluzione sarebbe semplice: basterebbe, pubblico, steward, dirigenti e, naturalmente, calciatori.@steagresti