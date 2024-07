Gregorio Paltrineri è il più grande nuotatore italiano della storia?

AFP via Getty Images

Forte e vincente ovunque. In vasca o in acqua libera, nei suoi 800, nei suoi 1500 e anche nella 10km., che in carriera ha vinto tutto quello che c’era da vincere e che ora, a quasi 30 anni (li compirà a settembre), in quelle che probabilmente saranno le ultime sue Olimpiadi, cerca l’ultima grande impresa: un’altra doppia medaglia, sia in piscina che sulla Senna.si è preso la scena ai Giochi di Rio 2016:. Poi la svolta e la decisione inattesa: iniziare a lavorare parallelamente anche sul fondo. Si presenta all'appuntamento di Tokyo 2020, tuttavia, in precarie condizioni fisiche per via della mononucleosi da poco superata. Riesce in ogni caso a mettere a referto

- Nella sua bacheca, inoltre, può vantare 46 medaglie conquistate tra Mondiali ed Europei (). Con il bronzo vinto ai Mondiali di Doha 2024 è diventato il primo uomo della storia a mettere al collo quattro medaglie iridate negli 800 stile libero: numeri, insomma, da leggenda.: un oro, un argento e un bronzo. A Parigi 2024 sicuramente sarà in vasca negli 800 stile libero e nella 10km, poi valuterà se partecipare anche ai 1500. Nell’ultimo anno ha nuotato con tempi da medaglia in tutte e tre le categorie. E in questi Giochi si troverà di fronte avversari con 10, 12, 14 anni in meno di lui.

- Le batteriedalle ore 11, la finale martedì 30 luglio dalle 20.30. Le batterie dei 1500 sono sabato 3 agosto, la finale domenica 4 agosto dalle 20.30.è invece programmata per venerdì 9 agosto alle 7.30.