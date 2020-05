Gregory Tyree Boyce, attore apparso nella saga di Twilight (nella foto, uno screenshot del film), è stato trovato morto insieme alla fidanzata Natalie Adepoju. I corpi di Boyce, 30 anni, e della compagna, 27 anni, sono stati trovati all'interno del loro appartamento in un condominio di Las Vegas. Come riferisce Repubblica.it, la causa della morte di entrambi non è stata ancora precisata e sono in corso le indagini da parte della polizia: nell'abitazione sarebbe stata trovata "polvere bianca". L'attore lascia la madre, Lysa Wayne, e la figlia Alaya, 10 anni, avuta da una precedente relazione. Natalie Adepoju lascia il figlio Egypt. Il decesso della coppia risale a mercoledì 13 maggio ma la notizia è stata pubblicata dalla stampa americana solo oggi.