Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid, ha parlato ad AS anche del suo futuro:



"So che la società è favorevole a poter fare uno sforzo per il rinnovo e ne parleremo. Dopo mi piacerebbe provare la MLS, l'ho sempre detto. Ma l’Atlético sarà quasi al cento per cento il mio ultimo club in Europa. È dove voglio essere, dove mi vedo più felice; io qui sono a casa".