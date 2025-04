Griezmann come Salah: a sorpresa rinnova con l'Atletico Madrid

AFP via Getty Images

No, grazie. Antoinestatunitense, tra cui quella del Los Angeles FC.Come riportato dall'esperto di mercato spagnolo Matteo Moretto,(attualmente in scadenza tra un anno nel 2026) per un'altra stagione fino a giugno 2027.Griezmann, 34 anni, in carriera ha vestito le maglie di Real Sociedad, Barcellona e appunto Atletico Madrid. Che lo ha acquistato nell'estate del 2014 dalla Real Sociedad per 30 milioni di euro, 5 anni dopo lo ha venduto al Barcellona per 120 milioni di euro per poi riprenderlo dopo altri 2 anni per 32 milioni di euro.

Finorain 435 presenze, vincendo 1 Europa League, 1 Supercoppa europea e 1 Supercoppa spagnola.