. Lo è diventata, perché era partita benissimo e procedeva spedita fino al Coronavirus che ha modificato le carte in tavola. Ecco perché i due club al momento stanno facendo le rispettive valutazioni, l'Inter non sente la pressione visto che Lautaro si sta comportando bene; ma, il segnale arrivato in Catalogna è forte e chiaro. Contropartite, già: quali?- I nomi che circolano in tal senso sono tanti e da settimane.ha un ingaggio vicino ai 18 milioni che lo rende più un problema che una soluzione per le casse nerazzurre; una provocazione al Barça, appunto. L'Inter non è particolarmente convinta dagli identikit di, le prime scelte nerazzurre tra centrocampo e fascia destra sono altre in vista dell'estate ma in questa trattativa non si può escludere niente, colpi di scena ce ne sono già stati.viene visto come un discorso a parte: la dirigenza non intende includerlo nell'affare Lautaro, ad oggi non è ripresa la trattativa per il cileno e si rimane in attesa di vedere cosa accadrà.è un nome graditissimo all'Inter che lo voleva già dai tempi del Gremio, ma in questo caso è il, oltre i 50 milioni. Attenzione invece a: il terzino sinistro ex Betis ha spinta, gamba, qualità e all'Inter intriga, alle condizioni economiche giuste.