Domani sera Cristiano Ronaldo affronterà, con il suo Portogallo, un big match decisivo per le sorti del girone F: alle 21 di domani andrà in scena la super sfida contro la Francia dei vari Mbappé, Benzema e Griezmann. Quest’ultimo, in conferenza stampa, ha elogiato CR7: “Ronaldo è una fonte di ispirazione per tutti, è fantastico vedergli fare certe cose a 36 anni. Non c’è nessuno come lui e Messi. Cristiano è ancora un grande finalizzatore, in generale è un giocatore completo. È un esempio per i giovani e anche per quelli meno giovani, può aiutarli nella loro crescita calcistica”.