. Il campione del Mondo, promesso sposo del Barcellona che pagherà la clausola rescissoria da 125 milioni di euro, si aggiunge infatti alla lista di partenze già ufficiali:, in procinto di accasarsi all'Inter a parametro zero,, già comprato dal Bayern Monaco per 80 milioni.(attualmente in prestito al Fulham) in cambio della 24enne ala destra Gelson Martins: un'operazione in cui l'Atletico verserà 15 milioni nelle casse dello Sporting. Ma al di là di questi movimenti in uscita già appurati, ci sono altri nomi con un probabile futuro lontano dall'Atletico.- Iniziamo dalla difesa. Con Godin e Hernandez ai saluti,. Spostandoci in mediana,: la sua clausola rescissoria da 70 milioni ingolosisce molti club, tra cui il Manchester City. Per quanto riguarda l'attacco, si prospetta un totale mutamento di forma. Oltre all'addio di Griezmann: squalificato fino a fine stagione e in rotta con l'ambiente, per lui si cerca una squadra disposta a comprarlo (il suo contratto scade nel 2021).- Con incassi già sicuri per 190 milioni (205 per Hernandez e Griezmann, meno i 15 spesi nello scambio Vietto-Martins), l'Atletico Madrid è destinato a un'estate da protagonista del mercato. Considerando anche un budget stipendi notevolmente alleggerito., un profilo che piace a molti club europei, tra cui Inter e Milan.(il Manchester City chiede 25 milioni)(ha un clausola rescissoria di 60 milioni col Benfica). Ma soprattutto,. Anche a centrocampo si pensa a soluzioni di età diversa:, che il Bayern potrebbe riscattare dal Real Madrid per poi monetizzare con la sua cessione.- In avanti, oltre al già ufficiale Martins, il ricambio potrebbe passare attraverso due colpi argentini dall'Italia: il direttore sportivo colchonero, l'italiano Andrea Berta, che dovrà anche decidere se spendere 18 milioni per confermare il prestito di Morata dal Chelsea, ha messo nel mirino Paulo Dybala e Mauro Icardi