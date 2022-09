Come riportato da Cadena Ser, Antoine Griezmann è sempre più al centro di un intrigo di mercato tra Atletico Madrid e Barcellona. I Colchoneros avrebbero di recente fatto un'offerta, circa 20 milioni di euro, per acquistare il giocatore a titolo definitivo, chiudendo così la vicenda sulle condizioni che farebbero scattare l'obbligo di riscatto (il giocatore è al momento usato con il contagocce da Simeone, per evitare che arrivi al minutaggio con cui scatterebbe il riscatto). Il Barcellona chiede sempre 40 milioni.