"L’Inter acquisterà Griezmann quando avrà venduto Icardi". La bomba di mercato l’ha lanciata ieri Diego Forlan, non uno qualsiasi, durante la presentazione dell’International Champions Cup. Leggenda dell’Atletico Madrid ed ex interista, Forlan può essere giudicato una fonte accreditata per parlare del futuro del francese. Il quale più volte in passato ha scelto di rimanere all’Atletico, resistendo ai venti di mercato, ma a fine anno potrebbe decidere altrimenti, anche se il suo attuale ingaggio, 23 milioni l’anno, può scoraggiare i possibili acquirenti. Le voci a proposito di Griezmann si sono infittite negli ultimi tempi. Parte della stampa spagnola lo dà già in viaggio per Barcellona, destinazione confortata anche dalle valutazioni del bookmaker britannico Stanleybet, per il quale vedere il prossimo anno Griezmann al fianco di Messi, riporta Agipronews, vale 3 volte la scommessa. Tuttavia l’opzione Inter è la seconda in elenco e si gioca a 8,00, quindi più probabile della pista Psg (12) e di quelle che portano a tre grandi club di Premier: United (15), City (20) e Liverpool (25).