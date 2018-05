Ormai è una storia di incontri top secret, contatti, telefonate. Da un anno Antoine Griezmann e il Barcellona flirtano senza sosta, quando Neymar ha scelto Parigi è stato fatto immediatamente un tentativo per portarlo in Catalogna ma il rispetto per l'Atlético Madrid che non avrebbe potuto rimpiazzarlo (mercato bloccato) ha fermato tutto. Ora è un'altra storia, nessuna limitazione e quella clausola da 100 milioni che sta portando la dirigenza del Barça a spingere: Griezmann è davvero vicino ai blaugrana, la conferma indiretta arriva da un sondaggio a sorpresa da parte della Juventus poche settimane fa.



CONTATTO E PROMESSE - Premessa: la Juve non ha messo in conto un colpo da 100 milioni, come sarebbe stato Griezmann qualora ci fosse stato margine. Ma come sempre accade nel mercato, ci si tiene informati per capire le situazioni di grandi campioni che possono liberarsi, anche perché se la Juventus dovesse decidere di vendere Dybala (o magari Higuain?) andrebbe a fare un grosso investimento in attacco. Da qui il contatto per Griezmann, una mossa esplorativa che ha portato risposte decisamente chiare: l'Atlético Madrid non ha nessuna intenzione di venderlo, farà la guerra al Barcellona sulla clausola ma i blaugrana sono pronti a tutto. Insomma, una situazione infuocata dove per la Juve sarebbe quasi impossibile inserirsi. Marotta ci ha provato facendo poi un passo indietro; il Barça sta premendo con promesse di ingaggio elevato e premi alla firma, già in programma il pagamento della clausola. Griezmann vuole la Catalogna, il resto lo dirà il mercato. Ma il grande colpo della Juventus molto difficilmente parlerà francese.