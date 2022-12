Se provate a cercare Griezmann in Francia-Marocco ne troverete almeno tre. Era ovunque: a centrocampo e in attacco, al centro e sulla fascia. I palloni passavano tutti dai suoi piedi, oggi come nelle altre partite. Lui più altri dieci, quando si tratta di fare la formazione Griezou non si discute mai.: 3 passaggi decisivi ai compagni, come lui solo Kane, Bruno Fernandes e Messi.Domenica tutti i riflettori saranno puntati su Leo, ma un occhio buttatelo sempre su Griezmann:, l'attaccante dell'Atletico Madrid è l'unico capace di far alzare Messi dal trono. Sfida nella sfida tra due intoccabili per i rispettivi ct. Chi sarà il giocatore migliore del Mondiale in Qatar? Messi vs Griezmann, la finale è già iniziata.