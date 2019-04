Secondo quanto riportato da AS in Spagna c'è una clausola nella clausola rescissoria all'interno del contratto di Antoine Griezmann che ha fatto abbassare il prezzo dell'attaccante dell'Atletico Madrid. Non più 200 milioni, ma "soltanto" 120 una cifra che torna ad essere alla portata di tanti club e che la porta di poco al di sopra di quella di Mauro Icardi con l'Inter. Fra questi ci sono Paris Saint Germain e Barcellona per un addio che oggi sembra inevitabile e che, però, allontana in parte i Colchoneros dalla corsa all'attaccante nerazzurro come sostituto.