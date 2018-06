per svelare la decisione sul suo futuro. Atletico Madrid o Barcellona? Barcellona o Atletico Madrid? Antoine Griezmann diviso tra l'amore per l'Atletico Madrid, squadra di cui è leader e simbolo, e la super offerta da parte del Barcellona. I, chiamato appunto La Decisiòn, Antoine Griezmann si è raccontato per poi arrivare alla scelta fondamentale per il suo futuro.No al Barcellona, il francese resta all’Atletico Madrid. L'attaccante della Francia rinnoverà il contratto che lo lega al club campione dell'Europa League eche il Barcellona sarebbe stato disposto a pagare. Si chiude così, dunque, la telenovela sul futuro di Griezmann.