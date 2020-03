Real Madrid e Barcellona si stia già stilando la lista dei giocatori con cui far cassa (o baratto): Bale, James, Mariano, Jovic, Odriozola e, se necessario, anche Marcelo e Modric, da una parte; Rakitic, Umtiti, Coutinho, Vidal e, se necessario, Griezmann, dall’altra. Sempre secondo Tuttosport, il piccolo principe francese verrebbe sacrificato esclusivamente su un’altare, quello di Neymar che rimane, assieme a Lautaro Martínez, l’obiettivo numero uno del Barça. I catalani, inoltre, hanno messo i propri occhi su Fabian Ruiz (o, in alternativa, Ndombelé) e Alex Telles.



Per quanto riguarda il Real Madrid, tutte le strade portano a Haaland che, a gennaio, potrebbe essere portato via da Dortmund alla modica cifra di 75 milioni. Sei mesi più tardi, invece, il presidente Florentino Perez proverà a mettere le mani su Kylian Mbappé a patto che l’attaccante francese, in scadenza nel 2022, continui a rifiutare le offerte di rinnovo del Psg. Più complicato, invece, l’arrivo di Paul Pogba. Zidane lo vuole (ed è per questo che non possiamo ancora metterci una croce sopra), don Florentino, che ha già un accordo con l’Ajax per Donny van de Beek, no.