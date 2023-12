chiude il 2023 da(23) e miglior realizzatore di assist (16). Un anno da incorniciare per il fuoriclasse francese, che ha recentemente rilasciato una lunga intervista ad As. Di seguito le dichiarazioni:- "Ilè stato un? Sì. Bene a livello personale, ma con la voglia di realizzare cose importanti per la squadra. Continuo a lavorare e cerco di arrivare nella migliore forma possibile, cercando di aiutare la squadra con le cose che si possono vedere dentro e fuori dal campo e dobbiamo continuare a lavorare".- "Immaginavi così tanta dimostrazione di affetto? Non so se così tanto, perché la verità è che l'affetto della gente è incredibile, sia fuori che dentro lo stadio stesso. Sapevo che avrei dovuto lavorato molto per riconquistare quell'amore, quel legame con i fan. La cosa che mi ha toccato di più il cuore? L'anno scorso, quando parlai nel documentario ( Un altro modo di intendere la vita ) di quell'ovazione che per me ancora non meritavo. Me ne sono andato velocemente perché era così che mi sentivo, ma mi ha dato fiducia, più voglia di tornare la prossima stagione e fare tutto al meglio possibile. Adesso".- "L'obiettivo?. Fare tutto il possibile. Affrontiamo l'Inter agli ottavi di Champions League, è un avversario difficile, ma è simile a noi. E in campionato vogliamo essere il più vicini possibile fino alla fine, perché fino alla fine può succedere di tutto".- "Rinnovo?. Al di là dell’Europa,(lega americana). Ma l’Atletico sarà quasi al cento per cento il mio ultimo club in Europa. È dove voglio essere, dove mi vedo più felice ed eccomi qui a casa".- ", sono giocatori molto diversi da me.. Sto molto bene, mi sto divertendo molto e spero di poter fare un ulteriore step, perché posso farcela".- ". Sono stato felice anche nella prima tappa qui all'Atletico, ma adesso veramente penso di essere ancora più felice. Poi ti diverti di più, perché nella prima fase non mi rendevo conto di quanto stessi bene".- "Devo ancira parlarne con il club, ma per me è un traguardo,Vorrei".- "Il recordi di gol di Luis Aragonés?. In estate, sapendo che mi mancavano 16 gol, forse sì, pensavo che se avessi fatto una buona stagione avrei potuto farcela. Ma non mi vedevo di raggiungerlo a dicembre. Quando hai qualcosa in mente ti avvicini all'area, alla porta avversaria e vuoi fare gol.".- ", salute per tutti. E soprattutto gioie per i colchoneros".