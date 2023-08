Intervistato da ESPN, Antoine Griezmann ha parlato della sua carriera attuale all'Atletico Madrid e anche del futuro, non escludendo eventuali avventure in Arabia: "Alla fine ognuno ha la sua storia. Al di là dei progetti sportivi, un giocatore ha una durata di 12 o 13 anni se tutto va bene. A 35 anni il calcio si ferma. Penserò all'opportunità di accettare queste offerte se mai mi capiterà. Ora mi sto divertendo qui all'Atletico, ma i numeri in Arabia Saudita sono molto molto importanti e possono cambiare la vita della tua famiglia".