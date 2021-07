Sono ore caldissime in Spagna sul fronte mercato, con tutti i riflettori puntati su. In primis perché ormai sembra fatta per il fatidico. Lo ha confermato, presidente blaugrana, ai microfoni del Chiringuito, dicendo che la trattativa sta andando bene. C'è un principio d'accordo tra il club e l'argentino, che si ridurrà lo stipendio e rinnoverà. Questo era la priorità numero uno in Catalogna, ma si è verificata anche un'accelerazione nella trattativa legata ad un'altra operazione,. Si è parlato anche di altri giocatori da inserire nella trattativa, comedell'Atletico, per compensare il valore di Griezmann, ma per il momento c'è ancora distanza.- Un'idea nata negli scorsi giorni e che molto velocemente ha preso piede, rappresentando una ghiotta opportunità per entrambi i club. Partiamo da: il francese ha deluso in due stagioni con il Barça, anche per via della. Sono due giocatori a cui piace pestare le stesse zone di campo, e Grizou si è dovuto adattare spesso a giocare lontano dalla porta o isolato in fascia, come faceva con Valverde. Con Koeman quest'anno si è visto un miglioramento, una buona intesa e dei numeri interessanti (), ma le prestazioni dei vecchi tempi con l'Atletico o con la Francia sono ancora lontane.. Il Barcellona oggi ha pubblicato il video promozionale della seconda maglia e il francese non compare. Un ulteriore indizio in vista della conclusione dello scambio.- Sul fronte, invece, la situazione è diversa. Il classe '94, cresciuto a pane e Cholismo, era uno dei leader dell'Atletico negli scorsi anni,. Nelle ultime due stagioni, però, lo spagnolo si è un po' perso. Il tecnico argentino lo ha spesso utilizzato in ruoli non suoi (terzino sinistro, esterno o mediano davanti alla difesa), quando lui invece ha sempre sferrato i migliori colpi. Emblematica questa stagione, con l'Atletico che ha cambiato pelle (passando al 3-5-2/3-4-2-1) e giocando un calcio più propositivo.. Insomma, Saul ha perso il sorriso a Madrid e vuole ritrovarlo altrove. Il calcio ancora più associativo del Barcellona, però, non sembra il posto ideale per le sue caratteristiche. Al termine dell'allenamento di oggi, in cui Saul ha lavorato a parte, c'è stato anche un siparietto con un giornalista. "Sei triste per il tuo addio?" gli è stato chiesto. Saul è rimasto prima incredulo, e poi ha risposto ridendo e in maniera ironica: "Mi stanno già mandando via da qui".. Il Barça vorebbe Saul più un compenso (deve cedere Griezmann per almeno, per non andare in minusvalenza). Tra gli agenti di Saul e i blaugrana, invece, non c'è ancora un accordo per durata del contratto e ingaggio. Ci vorrà ancora un po' di pazienza, ma questo incredibile scambio potrebbe davvero diventare realtà nei prossimi giorni.