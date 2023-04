. Alejandropromette di essere uno dei, un terzino tutto corsa e assist ancora giovane ma già con una lunga esperienza ad alti livelli in Europa e con una caratteristica che lo rende ancor più appetibile: il. Il classe '95, infatti, dal primo luglio sarà libero, vista laTanti i club che si sono fatti avanti in questi mesi, nessuno ancora in maniera così convinta da chiudere la pratica e fargli firmare il contratto. E allora Grimaldo aspetta, perché l'opportunità giusta può arrivare a sorpresa.Giusto qualche giorno fa, lo spagnolo è sceso in campo a San Siro, per il 3-3che ha eliminato il suo Benfica, ma ne ha messo ancora una volta in mostra le qualità: Grimaldo ha infatti messo a referto un assist, come già aveva fatto a ottobre. Proprio. Aspettando di capire come si svilupperà il mercato in uscita, i club della Serie A non hanno ancora presentato l'offerta giusta all'entourage del classe '95, cresciuto tra Valencia e Barcellona.Il rischio di essere superati nella corsa a Grimaldo c'è ed è concreto, perché all'estero non aspettano:, in particolare, si sono fatte avanti con proposte concrete e aspettano una risposta.. A Lisbona è diventato uno dei migliori terzini del calcio europeo, ora non vuole fermarsi e aspetta la chiamata di una big.