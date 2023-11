E' una sorta di passaggio di consegne: Robin, uno dei primi veri laterali di centrocampo-goleador del calcio contemporaneo, che siede sulla panchina dell'Union Berlino mentre Alejandrodelpiantona. E se aggiungiamo al totale, abbiamo un'idea pur vaga di cosa sia diventato l'ex Benfica nel giocattolino di, che guida la Bundesliga con dieci vittorie e un pareggio in undici partite. No, non basta al Bayern Monaco Kane, il miglior attaccante per numeri nella storia del campionato dopo 11 gare (17 reti), per il primato.Siamo a un terzo della stagione:, roba da fantascienza per un esterno destro. Ma nell'arco di una stagione ci stanno tranquillamente infortuni, momenti di appannamento individuali o di squadra, quindi rimaniamo al presente: tornando ain totale (dopo 11 giornate era fermo a 3 e 3)., con il vantaggio di battere anche in maniera splendida i calci di punizione.In primavera, ma la fila era lunghissima: quando il Benfica ha fatto sapere che, è diventato impossibile anche solo respirare nella sala d'attesa immaginaria per informarsi presso il gruppo Wasserman, che cura gli interessi dello spagnolo ex giovanili di Barcellona e Valencia.: in questo momento, se guardiamo alle condizioni dei rossoneri, sembra quasi un insulto alla fase di delirio tecnico che Grimaldo e il Leverkusen stanno vivendo. La, che il Bayer Leverkusen l'ha affrontato ed eliminato nella scorsa Europa League, si era interessata per un possibile ricambio del malandato Spinazzola, iltimidamente si è informato nel caso fosse partito Mario Rui. Nulla di tutto questo,. Ma avevano un asso nella… panchina."C'erano molte opzioni, la decisione non è stata facile", ha detto Grimaldo recentemente. ". Quando si affronta un cambiamento così grande la fiducia dell’allenatore e della società è importante. La scommessa è stata molto forte. Quando sai che Xabi sarà il tuo allenatore.... Ecco perché ho preso questa decisione". L'accordo è arrivato addirittura a maggio 2023, il matrimonio tecnico e tattico con la leggenda di Real Sociedad e Madrid sta andando come meglio non potrebbe e. Un'altra vetrina per ampliare ulteriormente il proprio entusiasmante bottino.