Niente Italia per Alejandro Grimaldo. Il terzino sinistro spagnolo lascerà il Benfica a fine stagione, ma il suo futuro non sarà in Serie A. Dopo gli interessamenti di Inter, Juve e Napoli, in questi mesi ci ha provato la Roma, che però è stata battuta sul mercato dall'avversario che ha appena sconfitto nella semifinale d'andata in Europa League.



Infatti il Bayer Leverkusen ha già ottenuto la firma del calciatore scuola Barça, 28 anni il prossimo 20 settembre. In scadenza di contratto a giugno col Benfica, Grimaldo ha firmato un quadriennale fino al 2027 con il club tedesco, dove si trasferirà a parametro zero il prossimo 1° luglio.