Alejandro Grimaldo potrebbe fare ritorno in Spagna dopo più di sette anni. L'esterno del Benfica, in scadenza di contratto il prossimo giugno, non sembra aver intenzione di rinnovare con le Aquile: sulle sue tracce, secondo El Desmarque, ci sarebbe l'Atlético Madrid, che la prossima estate dovrà trovare un sostituto Reguilón, destinato a rientrare al Tottenham al termine di questa stagione.