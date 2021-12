Grosseto è in subbuglio: dopo 4 anni è finita la gestione degli imprenditori locali Mario e Simone Ceri, che aveva riportato il Grosseto in Serie C l'anno scorso, dopo la perdita del titolo sportivo nel 2015 – in seguito alla mancata iscrizione alla Lega Pro – e la ripartenza dalla Serie D. Il nuovo proprietario -scrive Fanpage - tuttavia si trova a dover fronteggiare un'accoglienza non esattamente delle migliori: fin dalle prime voci sulla trattativa conparte della tifoseria biancorossa ha manifestato la propria contrarietà all'operazione, esponendo fuori dal centro di allenamento uno striscione:Tutto nasce da una frase pronunciata da Di Matteo due anni fa, durante la sua presentazione al Teramo come nuovo Ad, dopo il proprio ingresso nel club abruzzese.aveva detto l'imprenditore casertano, provocando una bufera che lo aveva costretto a dimettersi. La Lega Pro infatti lo sospese da ogni evento ufficiale dopo aver effettuato "una segnalazione alla Procura Federale affinché venga aperto un procedimento e rilevato eventuali violazioni normative”.Il sindaco di Teramo fu durissimo nel censurare quelle parole: "La camorra è una scelta di morte e non di vita. NNon possiamo accettare che chi si unisce alla nostra comunità in qualche modo giustifichi o ‘rispetti' quei comportamenti, quelle scelte di vita e quella cultura"