Fabio Grosso è pronto a tornare al Lione, da allenatore: trovato l'accordo tra il club francese e l'ex tecnico del Frosinone, scelto dalla proprietà americana per il nuovo corso. L'ex Juve subentra all'ex Inter Laurent Blanc, autore di un avvio disastroso con un punto in 4 giornate, e guiderà la squadra dopo il turno di domenica,



GATTUSO BATTUTO - Scelto dal proprietario americano John Textor, Grosso, che ha militato nel club e parla francese, arriverà domani con il suo staff e sarà in tribuna domenica per la partita con il Le Havre, prima dell'esordio nella trasferta di Brest. Battuto sul filo di lana l'ex compagno di nazionale Gennaro Gattuso.