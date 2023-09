Jean-Michel Aulas, ex presidente e numero 1 onorario del Lione, ha accolto su X il nuovo tecnico Fabio Grosso, che ha avuto anche come giocatore:



"È una bella sorpresa ritrovarti Fabio alla guida del nostro OL… Non sei cambiato, elegante e premuroso: auguro a te e a tutta la famiglia dell’OL grandi successi a Lione e risultati in casa all’altezza di quelli ottenuti da Giocatore dell'OL tra il 2007 e il 2009".