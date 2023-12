Clima natalizio? Non proprio. Fabio Grosso non intende fare alcun regalo al Lione. Dopo essere stato esonerato dalla guida del club francese - lo scorso 30 novembre -, il tecnico azzurro è stato sostituito da Pierre Sage, ma non si è lasciato in buoni rapporti con la dirigenza, come sottolineato da L'Equipe: infatti, durante l'ultimo incontro tra i vertici societari e l’allenatore, sono volate urla e parole di un certo peso. Ma non è tutto.



RISARCIMENTO - Come riportato da Le Progrès, Fabio Grosso è sotto contratto fino a giugno 2024 e lo stesso discorso vale per i 4 membri del suo staff, ovvero Raffele Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello e Mauro Carretta. L'ex terzino sinistro è deciso a chiedere il risarcimento del danno che crede di aver subito. Di conseguenza, il Lione dovrà pagare una cifra compresa tra 1,5 e 2 milioni di euro.