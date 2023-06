Il dado è tratto, la scelta è fatta: la Sampdoria si appresta a comunicare il nome del suo nuovo allenatore e gli ultimi dubbi sono caduti circa la candidatura di Fabio Grosso. Il tecnico abruzzese, protagonista della promozione in Serie A alla guida del Frosinone, doveva una risposta definitiva alla nuova proprietà rappresentata da Radrizzani e Manfredi nella giornata di oggi e le ultime ore di attesa hanno prodotto la tanto attesa fumata bianca. Grosso guiderà dunque i blucerchiati nel prossimo campionato di Serie B e l'annuncio ufficiale è atteso nella giornata di domani.



Viene meno di conseguenza la pista alternativa che conduceva all'ex allenatore del Lecce Marco Baroni, accostato a sua volta alla società blucerchiata e pure allo Spezia ma che allo stato attuale è il primo nome della lista per l'Hellas Verona per la sostituzione della coppia Zaffaroni-Bocchetti. E sfuma alla stessa maniera l'ipotesi suggestiva che conduceva a Francesco Farioli, a sua volta preso in considerazione in questi ultimi giorni.