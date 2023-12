Fra Fabio Grosso e il Lione stanno volando gli stracci. L'ex terzino e oggi allenatore per dire addio a stagione in corsa al club francese non vuole rinunciare a un centesimo del contratto in scadenza 30 giugno 2024 e sta chiedendo una ricchissima buonuscita per l'esonero. Secondo Le Progres, Grosso è convinto di aver subito un forte danno dal licenziamento e si svincolerà soltanto davanti a una buonuscita da non meno di 1,5-2 milioni di euro.