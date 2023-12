Fabio Grosso potrebbe ripartire dall'Italia. Dopo aver portato il Frosinone in Serie A, aver detto no alla Sampdoria (che poi ha preso Pirlo) ed essere stato esonerato dal Lione in Francia, il campione del mondo a Germania 2006 sarebbe nei pensieri del Palermo in Serie B, dove la panchina di Eugenio Corini viene data in bilico.