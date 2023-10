Il Lione, anche dopo il subentro di Fabio Grosso in panchina a sostituire Laurent Blanc, continua a non vincere. Questa sera un'ennesima delusione per i francesi che si sono dovuti arrendere per 2-1 in casa contro il Clermont ultimo in classifica. O meglio, penultimo. Perché con la vittoria di questa sera il Clermont supera il Lione portandosi a 5 punti e relegando la formazione di grosso all'ultimo posto con solo 3 punti in 9 partite e nessuna vittoria all'attivo.