Salah, van Dijk, Firmino, Mané? Nossignori,: quando Jurgenapprodò adal Borussia Dortmund, pronto a dare inizio ai fasti tedeschi di Anfield,fece un solo nome. Quello dele grande promessa delladi Belgrado, con la quale aveva appena disputato una stagione da sogno, vincendo il campionato serbo e realizzando 6 reti in 38 presenze, dopo essere rientrato dal prestito al club satellite dle Kolubara.- Un interprete totale, di fioretto e di trincea. Prelevato perdivenneche non riuscì ad affermarsi in Premier e iniziò una serie di prestiti che lo portarono prima al, con il quale centrò la promozione dalla Championship alla massima serie, e poi allprima di essere riscattato nell'ultima estate dal, con il quale ha appena disputato tra l'altroQueste le sue dichiarazioni in merito all'avventura inglese:. Ok, non in termini di partite giocate o per quello che ho realizzato per il club, ma certamente quando ho lasciato i Reds ero un giocatore migliore rispetto a quando sono arrivato.. Ho imparato tanto dai miei colleghi, in termini di professionalità, sarò per sempre grato per quella possibilità.che lavoro che ha saputo fare!"- La speranza all'inizio di questa stagione era quella didopo l'addio di Georginio, partito in direzione Roma: su di lui, oltre ai portoghesi che lo hanno acquistato per 10 milioni di euro, era stato cercato dai connazionali dellama soprattutto dal, sempre attento alle occasioni in giro per l'Europa.Secondo il Belgrado Telegraf, gli intermediari del centrale hanno avutoil 26enne è legato ai Dragões da unma sarebbecon anche ilche è attento alla sua situazione. Il prezzo al momento è un affare, dato che il valore di mercato di Grujic è di circaassolutamente conveniente per un interprete con la sua esperienza.