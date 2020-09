". La cittadinanza italiana di Luis Suarez è stata ottenuta con una truffa , è quanto accertato da un'inchiesta della Procura di Perugia e della Guardia di Finanza che sta acquisendo la documentazione dall'Università per Stranieri del capoluogo umbro. Esame già concordato, è quanto emerso dalle intercettazioni raccolte e che inguaiano diversi esponenti di spicco della struttura perugina, ai quali è stata recapitata notifica di reato:(che ha predisposto l'attestato),, incaricata della preparazione del candidato all'esame di conoscenza della lingua italiana di livello B1, necessario per l'ottenimento della cittadinanza stessa.e pubblicate nel Decreto di sequestro probatorio, già dal primo dialogo i toni sono eloquenti.: "Comunque, allora... tornando seri...".: "".: "Tante volte...".: "Per dirtela tutta,Quindi... mi ha detto, guarda fagli scegliere ste due immagini ecc.".La conoscenza dell'italiano di Luis Suarez non sarebbe sufficiente ad acquisire il livello B1, lo conferma la stessa Spina in alte intercettazioni.: "E quindi oggi c'ho l'ultima lezione e me la devo preparare".: "Oddio".: "E far passare due ore di lezione con uno così non è facile, comunque a parte questo...".: "E che livello dovrebbe passare questo ragazzo... B1?".: "Eee,(...) Considerè che è un A1, è un A1 pieno proprio non...".: "Non c'è speranza (ride)".: "Vabbé queste son cose che è chiaro che... che fai glielo fermi per il B1 cittadinanza? Cioè, voglio dì, fà ride no?".La partecipazione al disegno del Rettoreviene confermata da un dialogo intercorso con l'esaminatore, anche responsabile del centro di valutazione linguistica dell'Università per Stranieri.: "Eh, allora, lui sta un po' memorizzando le varie parti dell'esame".: "Eh, ma infatti è questo.".: "Esatto esatto, l'abbiamo stradato bene".: "E deve essere su quel binario lì".: "Su quel binario lì. Il discorso è che comunque.... Quindi un po' di preoccupazione ce l'ho perché è una gatta da pelare, come si fa, si fa male".Ad ultima conferma, il dialogo tra Rocca eper concordare l'attribuzione del voto da iscrivere sul certificato, già disposto ancor prima della prova.: "Esatto,".: "Brava. Metteci il minimo eee".: "3, 3, 3, 3, 3!".: "Brava, perfetto!".: "E' il minimo 3?".: "Sì sì metti tutti 3. E perché tanto ho sentito la Rettrice ieri, la linea è quella!".