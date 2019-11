In estate si è parlato di un suo possibile ritorno, romantico, a Lecce. Ora, però, Mirko Vucinic è finito nel mirino del fisco. Come ripota SportMediaset, la guardia di finanza di Lecce ha sequestrato all'ex Juve e Roma beni per 5,8 milioni di euro. Somme guadagnate dall'attaccante all'estero, quando giocava per l'Al-Jazira Club.



Cosa viene contestato al montenegrino? Il mancato pagamento delle imposte sui redditi alti per gli anni che vanno dal 2014 al 2017, per un valore totale di 5 milioni e 854 mila euro (ovvero Irpef evasa nel periodo di imposta 2014 per euro 1.402.387,92, poi nel 2015 per 1.954.383,69, nel 2016 per 1.954.370,11 e nel 2017 per 542.926,96). Il gip Sergio Tosi ha disposto il sequestro preventivo per equivalente dei beni immobili.