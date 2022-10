Ancora guai con la legge per Radja Nainggolan. Come riferisce Het Nieuwsblad, dopo un controllo, il belga è stato arrestato dalla polizia di Anversa per essersi messo alla guida con una patente non valida.



Nei confronti dell’ex Inter e Roma era appena terminato un divieto di guida ma tale situazione gli imponeva di sostenere un esame per riavere il placet per rimettersi al volante. Esame che Nainggolan non ha fatto. Il calciatore è stato portato in centrale e interrogato, mentre la sua auto è stata sequestrata.