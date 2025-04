Guaio Inter, si fa male Lautaro Martinez: cosa filtra, cambio pronto

Ma Simone Inzaghi, considerando che la prima parte di gara volgeva al termine e per consentire ai giocatori della panchina di effettuare un adeguamento riscaldamento, ha deciso di congelare la sostituzione invitando Lautaro a resistere fino al secondo minuto di recupero concesso dall'arbitro Turpin., visto che Correa non è stato inserito nella lista Uefa,lasciando intendere che sarebbe stato lui la mossa per ripresentarsi in campo nel secondo tempo. Ovviamente l'apprensione dello staff nerazzurro è rivolta anche alla partita di ritorno di martedì 6 maggio, in vista della quale andranno monitorate le condizioni di Lautaro.