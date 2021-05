Il Napoli esce male dalla sfida contro il Cagliari. Non solo il pareggio sardo arrivato nei minuti di recupero, ma anche l'infortunio di Koulibaly che nei minuti finali ha accusato dei problemi muscolari, precisamente nella zona del polpaccio.



Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Il difensore azzurro ha svolto terapie. Una bruttissima notizia per Gattuso, che dovrà rinunciare al senegalese per almeno due settimane. Salterà gli impegni contro Spezia, Udinese e Fiorentina. Difficile il suo rientro l'ultima giornata contro il Verona, ma il Napoli ci spera.