Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato della sua esperienza in Inghilterra in un'intervista concessa al quotidiano catalano ARA: "Qui (al Manchester City) ho tutto quello di cui ho bisogno, davvero. Lavorare a casa è più difficile. Qui ho Txiki (Begiristain), che è la persona più importante della mia carriera perché si è fidato di me anche quando non ero nessuno, e ho Ferran (Soriano). In questo club ci sono solo 3-4 persone che decidono sull'area sportiva, non ci sono 18 membri del consiglio. Ho tutto ciò che desidero per lavorare. Non tornerò al Barcellona o in Germania: dove posso avere strutture così belle e un campionato così bello come la Premier?".



SULLO SCETTICISMO CHE LO ACCOMPAGNAVA - "Le persone dicevano che non potevo giocare allo stesso modo in Germania o in Premier League: abbiamo dimostrato che si sbagliavano. Con Silva, Bernardo Silva, Aguero e Sterling non superiamo il metro e venti... abbiamo le stesse idee di quando allenavo le giovanili del Barcellona in terza divisione".