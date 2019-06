Niente Juventus, ancora Manchester City per due anni. A margine del ​Costa Brava Legends Trophy by MarathonBet 2019, trofeo di golf organizzato in Catalogna, Pep Guardiola è tornato a parlare del suo futuro: "​Ho altri due anni di contratto. Non prendo anni sabbatici, le notizie escono, si copiano e non si verificano. Ho due anni di contratto e, se non mi mandano via, resterò al Manchester City".



MESSI E VALVERDE - "Non voglio acquistare Messi, Messi resta al Barcellona. Valverde? Ha ricevuto tante critiche perché non ha vinto la Champions, perché non ha vinto una partita, ma non si possono vincere sempre tutti i titoli. Rispetto a 20 anni il livello si è alzato, ci sono tante grandi squadre, Real Madrid, Atletico Madrid, Siviglia, Valencia, Celta. Vincere la Liga è un grande traguardo".



CHAMPIONS LEAGUE - "E' difficile vincerla, ci sono sempre grandi squadre in corsa. Credo che vincere la Liga sia altrettanto importante"



GRIEZMANN - "Non so se andrà al Barcellona, non sono né il direttore sportivo né l'allenatore".



DE LIGT - "Ci sono giocatori che non sono convinti del Barcellona? Ha dei dubbi? Nel caso li dirà".



HAZARD - "Il Real Madrid ha preso un grande giocatore. Non siamo gli unici che spendono tanti soldi...".