Pep Guardiola allontana la Juventus. Nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Watford per 3-1, l’allenatore del Manchester City ha così parlato delle voci che lo vogliono in lizza per il dopo Allegri alla Juventus: "Non so perché i media dicano queste cose, hanno trasformato un tweet in una notizia. Io ho ancora due anni di contratto qui e me ne vado solo se mi licenziano. Se mi vogliono altrove, io resto al City". Guardiola prova a spegnere i rumors. Oltre all'allenatore spagnolo, il nome caldo per un'eventuale sostituzione di Allegri al termine della stagione è quello di Zinedine Zidane. Realtà o strategia? Guardiola al momento spegne i rumors...