Pep Guardiola non si accontenta del triplete conquistato in campo in questa stagione e della vittoria della Champions League con il suo Manchester City. E non solo resta, ma rilancia, con l'ennesima spesa strepitosa della sua gestione che sta per essere completata. E sì, ancora una volta sarà nel reparto difensivo dove i Citizens sono a un passo da chiudere l'acquisto di Josko Gvardiol dal Lipsia.



MR 100 MILIONI PIU' BONUS - Intervistato da Leipzieger Volkzeitung il direttore sportivo del Lipsia, Max Eberl ha confermato il prossimo trasferimento iper-milionario del City e la volontà già chiara del difensore croato: "Il suo desiderio è di andare al Manchester City. Stiamo trattando con loro per 100 milioni di euro più bonus e poi Josko potrà finire nelle forti mani di Pep Guardiola. Questo farà diventare Gvardiol il difensore più pagato della storia". Classe 2002, Gvardiol è stato uno dei protagonisti assoluti dell'ultimo Mondiale con la Croazia e ha affrontato, segnando il gol dell'1-1 proprio il Manchester City negli ottavi di finale di Champions League di questa stagione.



GUARDIOLA E I DIFENSORI, CHE CIFRE - Dopo gli acquisti di Stones per 55 milioni dall'Everton, di Ruben Dias per 71 milioni dal Benfica, di Akanji per 18 milioni di euro dal Borussia Dortmund e di Laporte dall'Athletic Bilbao per 65 milioni, con i 100 più bonus di Gvardiol Guardiola sfonderà il muro dei 300 milioni spesi dal 2018 ad oggi per comprare soltanto difensori centrali.