Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, attacca l'organizzazione internazionale del caledario calcistico: "Alcuni dei miei giocatori, che sono stati impegnati fino a poco fa in Coppa America e Coppa d'Africa, arriveranno il 29 o 30 luglio, altri il 3-4 agosto. Ho lasciato loro una certa libertà perché non voglio che tornino se non stanno ancora bene, se sono stanchi e non hanno ancora recuperato da una stagione dura".



Su Mahrez: "Mentre noi stiamo preparando la prossima stagione, Riyad ha appena finito quella passata. E' un calendario folle e finiremo con l'uccidere i nostri giocatori, non si può ndare avanti così ancora a lungo. I calciatori hanno bisogno di respirare, riposare, di dare maggiore qualità ai tornei che disputano".