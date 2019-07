Volano frecciate sull'asse Bayern Monaco-Manchester City nell'ambito del possibile affare Leroy Sané. Il giocatore tedesco rimane un obiettivo di mercato dei campioni di mercato, nonostante le ripetute smentite di Pep Guardiola. Da qui la replica sarcastica del vice-presidente bavarese Rummenigge: “Non so se Pep è informato di tutto quel che accade nel suo club. Per quel che riguarda Sané, se ci sarà qualcosa da comunicare lo faremo. Al momento non siamo ancora a questo punto”.