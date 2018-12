Dopo la vittoria in Champions League contro l'Hoffenheim, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato: "La qualità dei giocatori in Europa è alta, tutti hanno buone squadre. E' così. Grandi squadre sono fuori. L'Inter è una squadra eccezionale ed è in Europa League con altre grandi. Ti addormenti un attimo e ti ritrovi anche tu in Europa League. E' per questo che sono così contento di essere agli ottavi. Per me, l'ho già detto tante volte, che il City sia agli ottavi è un grande successo".