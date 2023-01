Sergio Rapisarda, presidente del Velez, ha parlato apertamente della trattativa tra il club argentino e il Manchester City per Maximo Perrone. "Ci hanno fatto un'offerta ma non siamo stati sedotti. Stiamo parlando di un grande giocatore, Guardiola ci ha chiamato 3 volte ma non basta". La sua clausola rescissoria è di 8 milioni.