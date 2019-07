Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, non ha smesso di guardare in casa Juventus e di pensare all'acquisto di Joao Cancelo. Il problema è che i Citizens stanno facendo fatica a vendere e senza l'addio di Danilo, non ci sarà l'affondo per il laterale portoghese.