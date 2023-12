I think I’d have probably won one if Liverpool were owned by a nation state, and pushed the rules so far that the PL charged us 115 times!!



Scintille in Inghilterra, protagonisti. Ilè scivolato al terzo posto in Premier League dopo tre pareggi consecutivi e ha al momento sei punti di distanza dall'Arsenal, una situazione che ha portato a diverse critiche anche tra gli opinionisti, tra cuiche hanno accusato la squadra di avere la pancia piena dopo l'indimenticabile anno che ha portato al triplete e alla prima storica Champions League del City.Guardiola non ci sta e nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Aston Villa ha replicato duramente ai tre ex giocatori con un monologo di sei minuti e mezzo: "Sanno quanto sia difficile. Altrimenti Gary Neville avrebbe vinto quattro Premier League consecutive nel periodo migliore del Manchester United. Ma non l'ha fatto, sai?. Micah Richards non ha vinto quattro Premier League di fila. Mai e poi mai. Non è mai successo. Ci sono più possibilità che ciò non accada che che accada".Duro l'attacco, proporzionata la replica di Carragher. L'ex difensore del Liverpool, sui social, non le ha mandate a dire al tecnico catalano e si è scagliato contro il City: "". Il riferimento è alle 115 violazioni al Fair Play Finanziario inglese contestate dalla Premier al City, con il processo atteso per il prossimo anno.