Pep Guardiola difende José Mourinho in conferenza stampa. Queste le parole del manager del Manchester City sul collega rivale dello United: "Quando vinciamo siamo bravi, quando perdiamo non siamo più buoni a nulla. Sfortunatamente è il nostro lavoro e dipende dai risultati. Ma se arrivi ad allenare a quel livello, un grande club della Premier League, vuol dire che sei un grande allenatore. I Red Devils rimangono una grande squadra. Siamo solo ad agosto, ci sono ancora tanti punti in palio e la vera stagione inizierà solo dopo la pausa perché si comincierà a giocare ogni tre giorni, con una serie di viaggi e poco tempo per preparare le sfide"