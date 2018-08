L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, è intervenuto in conferenza stampa per parlare dell'infortunio di De Bruyne: "Sostituire Kevin non è facile, cercheremo di fare del nostro meglio senza di lui e cercheremo di di essere lì quando tornerà. Lo appoggeremo, il mio consiglio è riposare e prendersi le vacanze che non ha avuto quest'estate. Ricomincerà ad allenarsi con il gruppo quando sarà pronto e lo accoglieremo a braccia aperte. Per Kevin e la sua famiglia è difficile, ma lo accettiamo. A volte è normale, i giocatori non riposano, tornano e riprendono subito dopo. A volte gli esseri umani hanno un limite".