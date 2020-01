Al termine della partita contro l'Everton, Pep Guardiola - allenatore del Manchester City - ha espresso il suo pensiero circa la situazione di Joao Cancelo, arrivato in estate dalla Juve: "Spetta a lui decidere se vuole rimanere qui con noi e combattere oppure no. Deve decidersi. Tutti sono liberi in questo paese di fare ciò che vogliono della propria vita".