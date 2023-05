I complimenti fanno sempre piacere, ma alcuni sono più significativi di altri.è abituato a riceverne fin dai suoi esordi in panchina, ma mai come al Brighton ha conquistato il favore di tutti, critica tifosi e colleghi: d'altronde ha compiuto una vera e propria impresa portando i Seagulls per la prima volta in Europa, un risultato che vale la benedizione di- Il tecnico del, prossimo avversario del Brighton in Premier League, ha parlato in conferenza stampa e non ha risparmiato elogi per De Zerbi: "Congratulazioni al Brighton per questo risultato incredibile, la qualificazione in Europa.. Nessuna squadra gioca come loro, è unica. Quando è arrivato ho pensato che sarebbe stato grande, ma non mi aspettavo così presto. Crea 20-25 occasioni a partita, monopolizza il pallone in un modo che non pensavo possibile. Sono tutti coinvolti, se giochi così puoi fare tutto quello che vuoi contro chiunque. Si meritano complimenti e successo.".